Zwiastun Star Wars: Zero Company – taktyczna gra turowa w uniwersum Gwiezdnych Wojen

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas wydarzenia Star Wars Celebration, odbywającego się w Japonii w dniach 18-20 kwietnia, zaprezentowano zwiastun turowej, taktycznej gry Star Wars: Zero Company, a także ujawniono więcej informacji na jej temat.

Star Wars: Zero Company - zwiastun

Tak wygląda trailer zaprezentowany podczas Star Wars Celebration! Ujawniono, że historia oddziału rozgrywa się w czasie Wojen Klonów znanej z trylogii prequeli.

Star Wars: Zero Company - co wiemy o grze?

Star Wars: Zero Company to przeznaczona dla jednego gracza produkcja w stylu serii XCOM, w której gracze pokierują drużyną bohaterów i wezmą udział w taktycznych starciach z podziałem na tury. Za projekt odpowiadają studia Bit Reactor oraz Respawn Entertainment.

Star Wars: Zero Company - oficjalny opis fabuły

Wcielisz się w postać Hawksa, byłego oficera Republiki dowodzącego Kompanią Zero – niekonwencjonalnym oddziałem zawodowców z najróżniejszych zakątków galaktyki. Hawks i Kompania Zero zostają zwerbowani do operacji, w ramach której zmierzą się z zagrożeniem zdolnym pochłonąć całą galaktykę. By je powstrzymać, Hawks pokieruje drużyną niechętnych sobie towarzyszy broni, zmuszonych odłożyć na bok dzielące ich różnice i stawić czoła niemożliwemu.

W skład kompanii wchodzą:

Hawks – przywódca grupy. Gracze będą mogli zmieniać w nim wszystko, co tylko zechcą.

Lucco Bronk – umbarański snajper, który nie wybaczył Republice pewnych czynów.

Telia Tria – Jedi, pragnąca pomścić śmierć swojego mistrza.

Trick – żołnierz-klon ze złamanym sercem.

Premiera Star Wars: Zero Company odbędzie się dopiero w 2026 roku, więc fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.