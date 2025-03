Szefowa HBO o skasowanym serialu Franczyza. Jest dumna z tej komedii

fot. HBO

Reklama

W styczniu HBO poinformowało, że skasował satyryczny serial Franczyza, który opowiadał o pełnej nadziei ekipie filmowej, uwięzionej w dysfunkcjonalnym, bezsensownym i radosnym piekle wielkich franczyz. Producentami wykonawczymi byli Jon Brown, zdobywca Oscara Sam Mendes oraz zdobywca nagrody Emmy Armando Iannucci.

Pomimo wielkich nazwisk stojących za produkcją Franczyza nie przyciągnęła wystarczająco dużej widowni przed ekrany telewizorów. Szefowa działu komedii HBO, Amy Gravitt, w wywiadzie dla Deadline, została zapytana o to, czy serial nie zyskał popularności ze względu na satyryczne pokazanie Hollywood.

Nie jestem pewna. Jestem naprawdę dumna z tego serialu i myślę, że Jon ma dużo do powiedzenia pod względem komediowym jako scenarzysta. Oczywiście, zaangażowaliśmy Armando i Sama, podjęliśmy tę próbę i niekoniecznie połączyło się to w sposób, w jaki myślałam, że się połączy, a dla mnie osobiście tak było. Ale gdy patrzę na scenariusz jest on naprawdę zabawny i dlatego zaryzykowaliśmy.

Przed Franczyzą Iannucci pracował nad Figurantką, która trwała przez 7 sezonów, a także przy komedii sci-fi Avenue 5. Na pytanie czy da szansę twórcy na kolejny serial, Gravitt odpowiedziała, że "zawsze, zawsze, tak".

Franczyza - fabuła, obsada

Ekipa nielubianego filmu walczy o swoje miejsce w dzikim i nieokiełznanym uniwersum filmowym. W obsadzie znaleźli się: Himesh Patel, Aya Cash, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein, Isaac Powell, Richard E. Grant i Daniel Brühl.