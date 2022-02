Backdoor – wyjście awaryjne - serial oparty na skeczach już 21 lutego w Comedy Central

fot. Aleksandra Mecwaldowska

Backdoor - wyjście awaryjne to serial komediowy oparty na skeczach, więc w jakimś stopniu podobny styl do amerykańskiego Saturday Night Live. Jest on jednak oparty na brazylijskim formacie autorstwa grupy Porta Dos Fundos. Cały koncept polega na tym, że z humorem, dystansem i bez tabu komentuje się codzienność społeczną, kulturalną oraz relacje międzyludzkie. Projekt powstał we współpracy Grupy Polsat Plus i ViacomCBS Networks Polska.

Producentem Backdoor jest Paweł Biniek, który pracował przy takich projektach jak HBO na stojaka, Comedy Club i Kasia i Tomek.

Backdoor - wyjście awaryjne - ile odcinków?

Serial ma 10 odcinków, na który składa się 5-7 skeczy odegranych przez aktorów. Każdy odcinek trwa 22 minuty. W obsadzie są Karolina Bacia,Tomasz Borkowski, Wojciech Brzeziński, Sebastian Cybulski, Justyna Ducka, Katarzyna Kołeczek, Marcin Korcz, Paweł Koślik, Maciej Nawrocki, Bartosz Obuchowicz, Szymon Roszak, Olga Sarzyńska, Magda Smalara, Przemek Stippa oraz Anna Szymańczyk.

Backdoor - wyjście awaryjne - zdjęcia

Backdoor - wyjście awaryjne

Backdoor - wyjście awaryjne - premiera w Comedy Central odbędzie się 21 lutego.