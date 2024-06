Bad Boys 4 w nowym klipie. Rozróba w klubie i pechowy żelek

fot. Sony Pictures

Nowy klip z Bad Boys 4 jest kolorowy i ma pewne wartości edukacyjnych dotyczące smaków żelków, ale zdecydowanie nie jest to produkcja skierowana do młodszych osób. Bad Boys: Ride or Die będzie dostępny w kinach wyłącznie dla widzów od 17 roku życia. Możemy więc spodziewać się podobnej dawki brutalności i niewybrednych żartów, co w poprzedniej części. Wskazuje na to również nowy materiał, którego akcja rozgrywa się w klubie, gdzie dochodzi do strzelaniny między głównymi bohaterami a przestępcami. W pewnym momencie Marcus Burnett, w którego wciela się Martin Lawrence, próbuje zjeść czarnego żelka, ale szybko go wypluwa. Mike Lowrey, grany przez Willa Smitha, obawia się najgorszego, ale jego partner uspokaja go, że to tylko niesmaczny cukierek, a nie zagrażający jego życiu postrzał.

Bad Boys 4 - klip

Bad Boys 4

Bad Boys 4 - o czym jest film?

Gdy zwierzchnik duetu bohaterów zostaje wrobiony w korupcję a ostatecznie zabity, oni są następni. Teraz wszyscy ich ścigają i także ich każdy chce ich zabić. Źli chłopcy muszą przebić się przez zastępy wrogów i oczyścić imiona tak swoje jak i szefa.

W obsadzie są Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Joe Pantoliano, Eric Dane, Ioan Gruffudd oraz Rhea Seehorn. Doszło do znaczącej zmiany, bo Theresa Randle nie powtórzy po raz czwarty roli żony postaci Lawrence'a. Zastąpiła ją Tasha Smith.

Bad Boys 4 - premiera w kinach na świecie i w Polsce odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.