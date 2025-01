Czy w MCU pojawi się Songbird? Gwiazda Thunderbolts* odpowiada na plotki!

materiały prasowe

Według wideo pokazanego na zeszłorocznym ComicConie, Geraldine Viswanathan w Thunderbolts* wcieli się w postać nazwaną Mel. Aktorka powiedziała wcześniej, że jej postać będzie "prawą ręką" Valentiny Allegry de Fontaine, co wzbudziło podejrzenia fanów. Pojawiły się plotki, że jej bohaterka to Melissa Gold, znana również jako Songbird. Nie wiadomo jeszcze, czy miałaby takie same ponaddźwiękowe zdolności, jak jej komiksowy odpowiednik.

W wywiadzie dla ScreenRant Geraldine Viswanathan została zapytana, czy jej postać ma jakiś związek z Songbird.

Thunderbolts* – wypowiedź Geraldine Viswanathan

Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nigdy w swoim życiu nie słyszałam o kimś takim. Tak. Oh, spójrz, co zrobiłeś. Teraz jestem bardzo zdenerwowana. W tym filmie, w You're Cordially Invited śpiewałam. Śpiewałam piosenkę, ale nie jestem ptakiem. Taka prawda.

Odpowiedź aktorki jest na tyle podejrzana, że niektórzy biorą ją za potwierdzenie tych plotek. Nie zostało to jednak jeszcze oficjalnie powiedziane.

Thunderbolts* – fabuła, data premiery

Nie wiadomo jeszcze zbyt wiele o fabule Thunderbolts* i jej pokryciu się z tą, którą mogliśmy poznać w komiksach. Wiadomo jedynie, że poznamy grupę superzłoczyńców, którzy są rywalami dla Avengersów i wezmą udział w rządowej misji.

Premiera kinowa Thunderbolts* odbędzie się 2 maja 2025 roku.