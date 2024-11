Jim Gordon mógł wrócić w Pingwinie? Aktor z Batmana ujawnia

fot. DC Comics

Pingwin był świetnym serialem, choć nieobecność Batmana i Jima Gordona była mocno odczuwalna. Rozmawiając z Inverse, Jeffrey Wright ujawnił, czy właściwie mógł pojawić się w produkcji HBO i odtworzyć swoją rolę z filmu. Jak się okazuje, to niestety nigdy nie było w planach.

- Nigdy nie było rozmowy o moim występie w tym pierwszym sezonie.

A czy zobaczymy go w 2. sezonie? Aktor stwierdził, że przystałby na taką ofertę, ale na razie pozostaje to kwestią niewiadomą.

Batman 2 - Jim Gordon wróci w filmie?

Wright zapewnił, że ma pojawić się w nadchodzącej kontynuacji, lecz podobnie jak większość fanów DC, wie o filmie tyle, co nic. Nie otrzymał żadnego scenariusza i przez jakiś czas w ogóle nie kontaktował się z Mattem Reevesem.

- On robił swoje, ja swoje. Ale czekam na powrót do tego tematu. Jest sporo wątków do rozwinięcia. Myślę, że wizja Reevesa na Gotham jest wspaniała, naprawdę bogata i w pewien sposób brudna w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Szczegóły fabularne Batmana 2 nadal są owiane tajemnicą. Podobnie nieznana jest data premiery filmu.

