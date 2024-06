Reżyserzy Bad Boys 4 o kolejnej części. Scena ze spoliczkowaniem? "Pomysł Willa"

fot. Sony Pictures

Adil El Arbi oraz Bilall Fallah to duet odpowiedzialny za film Bad Boys: Ride or Die. W najnowszym wywiadzie dla Variety reżyserzy przyznali, że chcieliby nakręcić jeszcze jedną część franczyzy - choć za każdy film zabierają się z założeniem, "jakby miał być tym ostatnim". Nie ukrywają jednak, że pomysłów mają sporo. Myśleli nawet nad spin-offem z Armando i Reggie'm, których przeciwieństwa mogłyby stanowić dynamiczny materiał. Powiedzieli również, że gdyby powstała 5. część, chcą, aby akcja rozgrywała się "na całym świecie".

- Co jeśli Mike i Marcus byliby we Francji, albo jak mogliby pojechać do Wielkiej Brytanii, Dubaju, Maroko, Afryce czy Azji? Jest sporo interesującej komedii, którą można z nimi zrobić.

fot. materiały prasowe

Bad Boys 4 - reżyserzy o scenie ze spoliczkowaniem

Postać grana przez Martina Lawrence'a miała wymierzyć policzek bohaterowi granemu przez Willa Smitha, który przeżywał atak paniki - uderzył go kilka razy, aby ten się otrząsnął. Widzowie szybko powiązali ten moment z galą rozdania Oscarów, podczas której Smith uderzył Chrisa Rocka w obronie swojej żony Jady. Okazuje się, że ta sekwencja była pomysłem samego Willa.

- On wpadł na ten pomysł; sprawił, że ten film był dla niego bardzo personalny. (...) Tego nie było w scenariuszu. To było spontaniczne.

Wszyscy na planie stwierdzili, że scena jest zabawna. Nie byli jednak pewni, jak widownia na to zareaguje. Ostatecznie jednak sekwencja wypadła dobrze na testowych pokazach, na czym szczególnie zależało Willowi Smithowi.