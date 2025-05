fot. materiały prasowe

11 maja w Royal Festival Hall w Londynie nastąpiło wręczenie prestiżowych Nagród Telewizyjnych Akademii Brytyjskiej, czyli BAFTA TV, podczas którego nagradzano najlepsze brytyjskie programy telewizyjne z 2024 roku. Ceremonię poprowadził Alan Cumming.

Największym przegranym podczas rozdania nagród może się czuć Netflix ze swoim hitem Reniferek, który pomimo 8 nominacji, zdobył tylko jedną statuetkę. Tę zgarnęła Jessica Gunning za drugoplanową rolę Marthy. Najlepszym serialem dramatycznym okazał się 2. sezon Na niebieskich światłach. Niepocieszone mogą się też czuć inne produkcje, które zgarnęły po 6 nominacji, jak Rywale, Kulawe konie czy Mr Bates vs. The Post Office, ale zdobyły tylko jedną nagrodę. Ten ostatni uhonorowano statuetką dla najlepszego limitowanego serialu dramatycznego. Natomiast w kategorii Najlepszy serial międzynarodowy wygrał Szogun.

Zobaczcie poniżej listę zwycięzców BAFTA TV, którzy zostali wyróżnieni pogrubioną czcionką.

BAFTA TV 2025 - zwycięzcy

SERIAL DRAMATYCZNY

BLUE LIGHTS

SHERWOOD

SUPACELL

WOLF HALL: THE MIRROR AND THE LIGHT

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

ANNA MAXWELL MARTIN - Until I Kill You

BILLIE PIPER - Scoop

LOLA PETTICREW - Nic nie mów

MARISA ABELA - Branża

MONICA DOLAN - Mr Bates vs The Post Office

SHARON D CLARKE - Mr Loverman

AKTORKA DRUGOPLANOWA

JESSICA GUNNING - Reniferek

KATHERINE PARKINSON - Rywale

MAXINE PEAKE - Nic nie mów

MONICA DOLAN - Sherwood

NAVA MAU - Reniferek

SUE JOHNSTON - Truelove

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

DAVID TENNANT - Rywale

GARY OLDMAN - Kulawe konie

LENNIE JAMES - Mr Loverman

MARTIN FREEMAN - Policjant

RICHARD GADD - Reniferek

TOBY JONES - Mr Bates vs The Post Office

AKTOR DRUGOPLANOWY

ARIYON BAKARE - Mr Loverman

CHRISTOPHER CHUNG - Kulawe konie

DAMIAN LEWIS - Wolf Hall: The Mirror and the Light

JONATHAN PRYCE - Kulawe konie

MCKINLEY BELCHER III - Eric

SONNY WALKER - The Gathering

LIMITOWANY SERIAL DRAMATYCZNY

RENIFEREK

POGUBIENI

MR BATES vs THE POST OFFICE

JEDEN DZIEŃ

SERIAL KOMEDIOWY

ALMA’S NOT NORMAL

BRASSIC

G’WED

LUDWIG

SERIAL MIĘDZYNARODOWY

AFTER THE PARTY

COLIN FROM ACCOUNTS

NIC NIE MÓW

SZOGUN

DETEKTYW: KRAINA NOCY

YOU ARE NOT ALONE: FIGHTING THE WOLFPACK

AKTORKA W KOMEDII

ANJANA VASAN - We Are Lady Parts

KATE O’FLYNN - Everyone Else Burns

LOLLY ADEFOPE - Franczyza

NICOLA COUGHLAN - Big Mood

RUTH JONES - Gavin & Stacey: The Finale

SOPHIE WILLAN - Alma’s Not Normal

AKTOR W KOMEDII

BILAL HASNA - Nadzwyczajna

DANNY DYER - Mr Bigstuff

DYLAN THOMAS-SMITH - G’Wed

NABHAAN RIZWAN - Kaos

OLIVER SAVELL - Changing Ends

PHIL DUNNING - Smoggie Queens

