Ile zarobiło Thunderbolts* w drugim tygodniu? Minecraft prześcignął już Diunę i Harry'ego Pottera

Thunderbolts* na start zarobiło 74 mln dolarów w USA. Łącznie z przychodami z innych krajów, film zebrał 162,1 mln dolarów w pierwszy weekend. Czy zdołał jednak utrzymać dobrą passę w drugim tygodniu?

Ile zarobiło Thunderbolts* w drugim tygodniu?

Thunderbolts* zarobiło łącznie 272,2 mln dolarów. To oznacza, w drugim tygodniu zebrało kolejne 110,1 mln dolarów. Jeśli zainteresowanie się utrzyma, do końca tego tygodnia film na pewno przekroczy próg 300 mln dolarów. Według Deadline, patrząc na wyniki tylko za weekend od piątku do niedzieli, spadek o 44% (nie licząc Chin) jest lepszy, niż w przypadku takich filmów Marvela jak: Strażnicy Galaktyki Vol. 2 (-52%), Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (-54%) i Ant-Man i Osa: Kwantomania (-54%).

Ranking filmów Marvela po premierze Thunderbolts*

Dane pochodzą z serwisu Rotten Tomatoes.

36. Ant-Man i Osa: Kwantomania - 46% na Rotten Tomatoes

Światowe wyniki box office: Minecraft i Grzesznicy

Minecraft: Film po sześciu tygodniach od premiery zarobił łącznie 909,6 mln dolarów na świecie. Warto dodać, że globalnie tytuł prześciga takie inne produkcje Warnera jak Harry Potter i Komnata Tajemnic, Batman V. Superman: Świt sprawiedliwości czy drugą część Diuny. Za to nietypowy horror Grzesznicy z Michaelem B. Jordanem w roli głównej zarobił kolejne 6,6 miliona dolarów. Łącznie zebrał do tej pory 283.3 na świecie, z czego aż 214 mln dolarów w USA.