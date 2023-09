Ballada ptaków i węży - Rachel Zegler opuszczała plan posiniaczona? "Krwawa łaźnia" w nowych Igrzyskach Śmierci!

Fot. Lionsgate

Ballada ptaków i węży ma zabrać widzów ponownie do uniwersum Igrzysk Śmierci. Tym razem cofniemy się w czasie, by poznać historię Coriolanusa Snowa, zanim doszedł do władzy, a także Lucy Gray Baird, która reprezentowała Dystrykt 12, tak jak wiele lat później Katniss Everdeen. Czego możemy się spodziewać po głównej bohaterce? Zobaczcie sami.

Ballada ptaków i węży - Rachel Zegler opuszczała plan posiniaczona?

Francis Lawrence, reżyser widowiska, powiedział w rozmowie z magazynem Empire:

Rachel Zegler Początek igrzysk nazywamy "krwawą łaźnią". I to dokładnie to, w co od razu [] musiała wkroczyć. Praktycznie każdego dnia opuszczała plan posiniaczona, ale ujawniły się w niej cechy prawdziwej wojowniczki.

Bohaterka grana przez Rachel Zegler, czyli Lucy Gray Baird, ma być przeciwieństwem Katniss. Choć obie pochodzą z tego samego dystryktu, to na tym kończą się podobieństwa pomiędzy nimi. Jak wyjaśniła sama Rachel Zegler, Katniss była spokojna, stoicka i introwertyczna, zaś Lucy Gray jest prawdziwą performerką, która kocha mieć widownię i manipulować ludźmi.

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży - fabuła i zdjęcia

Film opowiada historię Coriolanusa, który w młodości musiał wystąpić jako mentor w 10. Głodowych Igrzyskach. Jest to dla niego szansa, aby podbić swój status w społeczeństwie, gdy jego rodzinny dom podupadł. Jednak w udziale przychodzi mu pracować z trybutką z najbiedniejszego, Dwunastego Dystryktu. Wkrótce Coriolanus zaczyna współczuć swojej podopiecznej i rodzi się między nimi specyficzna więź.

