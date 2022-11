Bambi to maszyna do zabijania. Szykowany jest horror

Źródło: materiały prasowe

Postać Bambi od 1 stycznia 2022 roku jest częścią domeny publicznej, więc jeśli ktoś chce zrobić film, nie ma tutaj żadnych przeszkód. Mowa oczywiście o historiii Bambi Felixa Saltena, na podstawie której powstał klasyczny film Disneya.

Bambi jako horror

Scott Jeffrey zapowiedział, że planują horror Bambi: The Reckoning, który będzie historią jelonka pragnącego zemsty za zabicie jego matki. Producentem będzie Rhys Frake-Waterfield, reżyser głośnego horroru o Kubusiu Puchatku i Prosiaczku będącymi psychopatycznymi mordercami, czyli Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Tak Jeffrey zapowiada mroczną historię Bambi:

Rytuał - Film jest niezwykle mroczną interpretacją historii z 1928 roku, którą wszyscy znamy i kochamy. Inspirując się wizualnym projektem wykorzystanym w filmieNetflixa, mogę powiedzieć, że Bambi będzie bezwzględną maszyną do zabijania, która czai się w dziczy. Przygotujcie się na Bambi ze wścieklizną.

Z uwagi na to, że Bambi Disneya nie jest w domenie publicznej, twórcy realizując swój film muszą się upewnić, że nie będzie żadnych wizualnych podobieństw.