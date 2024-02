Barbie - Ben Affleck miał mieć cameo. Dlaczego aktor nie wystąpił w filmie?

fot. Warner Bros. Discovery

Barbie mogła mieć jeszcze bardziej imponującą obsadę. Michael Cera w serii pytań i odpowiedzi w serwisie The A.V. Club ujawnił, że Greta Gerwig nie planowała dla jego bohatera żadnych scen walk. W filmie miał pojawić się Ben Affleck, który walczyłby z kilkoma Kenami przebranymi za robotników drogowych w ostatnim akcie filmu.

Barbie - Ben Affleck miał zastąpić Michaela Cerę w scenie walki

Affleck bardzo chciał pojawić się w Barbie, ale w tym samym czasie kręcił swój własny film. Aktor nie mógł pojawić się na planie i wtedy podjęto decyzję, aby Allan, w którego wcielił się Cera, wystąpił w scenie akcji.

Aktor wspomina, że musiał dołączyć do ekipy kaskaderów, aby nauczyć się odpowiednich ruchów i wyprowadzania ciosów. Michael Cera dopiero co przeszedł Covid i po treningu był wyczerpany, tracąc większość sił już podczas samej rozgrzewki. W pierwszym dniu źle się poczuł i pielęgniarka wysłała go do domu. Nie zrezygnowano jednak z nakręcenia tej sceny i Cera podjął kolejną próbę, tym razem ucząc się choreografii.

Barbie – film dostępny jest do obejrzenia na platformie HBO Max.