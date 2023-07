Barbie - czy powstanie sequel? Reżyserka daje jednoznaczną odpowiedź

fot. materiały prasowe

Barbie pod rękę z Oppenheimerem podbiła kina na całym świecie. Widzowie nie chcą się jednak jeszcze żegnać z Barbielandem i pytają w mediach społecznościowych o szanse na potencjalny sequel. Greta Gerwig, reżyserka i współscenarzystka filmu, ma na ten temat coś do powiedzenia, ale jej odpowiedź może was zawieść. Zobaczcie sami.

Barbie - czy powstanie sequel?

Greta Gerwig w rozmowie z The New York Times została spytana o to czy widzi Barbie jako kompletną historię, czy początek serii. Artystka wyznała, że na razie nie ma pomysłu na sequel.

Na ten moment to wszystko, co mam do zaoferowania. Czuję się tak pod koniec każdego filmu: jakbym nigdy więcej już nie miała mieć żadnego innego pomysłu i że zrobiłam wszystko, co kiedykolwiek chciałam zrobić. Nie chcę zmiażdżyć niczyich nadziei, ale w tej chwili jestem na zero.

Reżyserka Barbie dodała, że w najśmielszych marzeniach nie spodziewała się, że będzie spacerować ulicą i mijać tylu ludzi ubranych na różowo, właśnie z okazji premiery. Pragnęła stworzyć coś, co ludzie chcieliby razem doświadczyć, więc tym bardziej wzruszył ją entuzjazm widzów.

