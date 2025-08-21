Reklama
Data premiery Hollow Knight: Silksong ujawniona! Twórcy zaskoczyli

Gracze czekający na Hollow Knight: Silksong​ musieli wykazać się ogromną cierpliwością, ale tym razem mamy dobre wieści. Do premiery gry pozostało już naprawdę niewiele czasu.
Paweł Krzystyniak
Hollow Knight: Silksong fot. Team Cherry
Pierwszy zwiastun Hollow Knight: Silksong pojawił się w sieci ponad sześć lat temu, a fani od dawna wyczekiwali konkretnych informacji dotyczących daty premiery tej produkcji. Przez długi czas twórcy milczeli, a ciszę przerywały jedynie kolejne materiały wideo lub krótkie zapewnienia, że z projektem wszystko jest w porządku i nie został on porzucony.

Podczas Gamescom Opening Night Live 2025 wspomniano o tym tytule i zapowiedziano, że więcej informacji o Hollow Knight: Silksong poznamy 21 sierpnia. Tak też się stało – zespół Team Cherry wreszcie ujawnił termin premiery. Jest on naprawdę zaskakujący, ponieważ gra zadebiutuje już za dwa tygodnie, 4 września. Ogłoszeniu towarzyszył także nowy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej.

Silksong to kontynuacja ciepło ocenianej metroidvanii z 2017 roku. Produkcja zmierza na PC (Steam, GOG) oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, a także Nintendo Switch 1 i 2. Od dnia premiery gra będzie dostępna bez dodatkowych opłat w katalogu usługi Xbox Game Pass.

Źródło: youtube.com

