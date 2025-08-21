Michael Myers powraca w grze Halloween. Twórcy Friday the 13th zapowiadają nową produkcję
Studio Illfonic, znane m.in. z Friday the 13th: The Game, oficjalnie zapowiedziało swoją najnowszą produkcję: grę wideo inspirowaną kultową serią filmową Halloween.
Halloween zapowiadane jest jako asymetryczny horror inspirowany popularnym Dead by Daylight. Gracze będą mogli wcielić się zarówno w postać nieuchwytnego zabójcy Michaela Myersa, jak i w ocalałych, których zadaniem będzie unikanie mordercy, skradanie się w cieniu oraz ostrzeganie mieszkańców Haddonfield przed zagrożeniem.
Osoba kierująca poczynaniami zabójcy będzie miała za zadanie polować na nic niepodejrzewających ocalałych. Jedną z potwierdzonych mechanik będzie możliwość przecinania linii telefonicznych, co uniemożliwi ofiarom wezwanie policji.
Deweloperzy z Illfonic zapowiadają, że wiernie odtworzą atmosferę znaną z filmowej serii, a gracze będą mogli eksplorować znane z Haddonfield lokacje rozłożone na wielu mapach. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wcześniejszych, wieloosobowych produkcji studia, nadchodzące Halloween ma oferować nie tylko multiplayer, ale również tryb dla jednego gracza.
Halloween zmierza na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Premiera w przyszłym roku.
Źródło: informacja prasowa
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1956, kończy 69 lat