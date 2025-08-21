Michael Myers powraca w grze Halloween. Twórcy Friday the 13th zapowiadają nową produkcję

fot. Illfonic

Reklama

Halloween zapowiadane jest jako asymetryczny horror inspirowany popularnym Dead by Daylight. Gracze będą mogli wcielić się zarówno w postać nieuchwytnego zabójcy Michaela Myersa, jak i w ocalałych, których zadaniem będzie unikanie mordercy, skradanie się w cieniu oraz ostrzeganie mieszkańców Haddonfield przed zagrożeniem.

Osoba kierująca poczynaniami zabójcy będzie miała za zadanie polować na nic niepodejrzewających ocalałych. Jedną z potwierdzonych mechanik będzie możliwość przecinania linii telefonicznych, co uniemożliwi ofiarom wezwanie policji.

Deweloperzy z Illfonic zapowiadają, że wiernie odtworzą atmosferę znaną z filmowej serii, a gracze będą mogli eksplorować znane z Haddonfield lokacje rozłożone na wielu mapach. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wcześniejszych, wieloosobowych produkcji studia, nadchodzące Halloween ma oferować nie tylko multiplayer, ale również tryb dla jednego gracza.

Halloween zmierza na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Premiera w przyszłym roku.