Barbie - reżyserka podpisała kontrakt. Będzie to oscarowy hit?

Warner Bros.

Greta Gerwig stanie za kamerą filmu Barbie. Wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, że reżyserka Lady Bird i Małych kobietek była przymierzana do tej funkcji, ale Variety właśnie potwierdziło, że Gerwig podpisała kontrakt na reżyserię. Do tej pory wiedzieliśmy, że Gervig ma napisać scenariusz z Noah Baumbachem (Historia małżeńska). Oznacza to, że za sterami Barbie stoją bardzo uznane postacie kina artystycznego, których filmy podbijały rozdanie Oscarów. W plotkach wiązano z projektem Patty Jenkins, ale sama zainteresowana je zdementowała.

Swego czasu Margot Robbie, która ma zagrać tytułową rolę, zapowiadała, że będzie to film, który nie będzie tym, czego widzowie mogą oczekiwać. Wybór reżyserki oraz scenarzystów to wyraźnie potwierdza. Za sterami tytułu opartego na lalkach firmy Mattel stoi Warner Bros. Robbie jest również producentką.

Z wypowiedzi aktorki można wywnioskować, że feminizm i szukanie własnej tożsamości będą ważnymi motywami Barbie. Szczegóły fabuły nie są znane. Prace na planie ruszą w 2022 roku.