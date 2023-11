Barbie online - kiedy w HBO Max? Jest data premiery

Warner Bros.

Reklama

Kiedy Barbie online w platformie streamingowej opartej na subskrypcji? Premiera filmu w HBO Max odbędzie się już 17 grudnia 2023 roku, więc tydzień przed świętami. Będzie to więc okazja do albo narobienia największego hitu roku, albo do powtórzenia sobie produkcji, która zebrała świetne recenzje widzów oraz krytyków.

Barbie - gdzie obejrzeć?

Do tej pory film był dostępny w platformach VOD, w których musieliśmy zakupić dostęp do wersji cyfrowej lub za określoną kwotę wypożyczyć go na 48 godzin. 17 grudnia więc po raz pierwszy Barbie będzie dostępna w serwisie opartym na subskrypcji.

Barbie - opis fabuły

Lalka mieszkająca w 'Barbieland' zostaje wydalona za to, że nie jest wystarczająco doskonała i wyrusza na prawdziwą przygodę.

Greta Gerwig stoi za kamerą i jest współautorką scenariusza z Noahem Baumbachem. Margot Robbie i Ryan Gosling grają główne role.

Przypomnijmy, że Barbie to jeden z najbardziej kasowych filmów ostatnich lat. Zebrał on w box office 1 mld 441,7 mln dolarów z całego świata.

Wszystkie filmy z Ryanem Goslingiem – ranking

Sprawdźcie sami, które produkcje podbiły serca specjalistów. Czy film Barbie znalazł się w tym gronie?