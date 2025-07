Co dalej z MCU po Fantastycznej 4? Potencjalne zmiany w Marvel Studios

fot. Marvel Studios

Przeciętny wynik Fantastycznej 4 z rynku chińskiego i zagranicznego to wyzwanie dla Disneya, który planuje duże premiery Avengers na 2026 i 2027 rok oraz reboot X-Men. Sukces przyszłych produkcji będzie zależał od odbudowy pozycji na kluczowych rynkach po pandemii. Tak opisał to informator Variety:

Nastąpiło przedefiniowanie tego, co dziś oznacza 'hit' – nie sądzę, żeby studiu udało się regularnie osiągać miliard dolarów przychodów, jak to bywało wcześniej. Bez Chin, z ekspozycją na Disney+, po COVID-zie, bez megagwiazd – to po prostu nie te czasy. Chiny wykorzystały Marvela, Disneya i całe amerykańskie kino, by zbudować własny przemysł.

Co zmieni się w Marvelu?

Ta nowa rzeczywistość zmienia sposób, w jaki Marvel, kierowany przez Kevina Feige’a, podchodzi do realizacji filmów takich jak X-Men. Reżyser Thunderbolts, Jake Schreier, ma stanąć za kamerą tego widowiska, a studio dopracowuje obecnie scenariusz autorstwa Michaela Lessliego.

Wkrótce mają ruszyć prace nad obsadą i — jak podkreślają źródła — pole jest otwarte. Marvel miał już dać agentom do zrozumienia, że szuka młodszych i mniej znanych aktorów, by obniżyć koszty produkcji. Studio zarezerwowało 23 lipca 2027 roku jako datę premiery niezapowiedzianego jeszcze filmu, ale — jak twierdzą źródła — nie będzie to X-Men. Marvel odmówił komentarza w sprawie tej publikacji.

Nadchodzący rok nie obfituje w wiele premier do analizowania. Najbliższy film z uniwersóm to Spider-Man: Brand New Day, który ma trafić do kin 31 lipca 2026 roku , potem Avengers: Doomsday w grudniu tego samego roku, a następnie Avengers: Secret Wars w grudniu 2027. W obliczu ogólno-branżowego spowolnienia dla filmów superbohaterskich, Marvel nie spieszy się z od dawna zapowiadanym rebootem Blade’a, ani z kolejnym filmem o Deadpoolu. Jednak wewnątrz studia miał podobno pojawić się entuzjazm wokół potencjalnej Czarnej Pantery 3 w reżyserii Ryana Cooglera.