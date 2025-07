Psychiatra kontra zbrodniarze wojenni. Teaser filmu Norymberga

fot. Scott Garfield

Do sieci trafił pierwszy zwiastun Norymbergi w reżyserii Jamesa Vanderbilta, dystrybuowanego przez Sony Pictures. Film powstał na podstawie książki The Nazi and the Psychiatrist autorstwa Jacka El-Hai. Zdjęcia odbywały się na Węgrzech, w Budapeszcie.

Norymberga - pierwszy teaser

Nuremberg z pierwszymi zdjęciami. Russell Crowe wcieli się w nazistowskiego zbrodniarza

Norymberga - fabuła, obsada, data premiery

Douglas Kelley (Rami Malek) to główny lekarz psychiatrii w więzieniu w Norymberdze podczas odbywających się procesów, w których sądzono nazistów. Przeprowadza on wywiady ze zbrodniarzami wojennymi, by ustalić ich poczytalność i ocenić, czy powinni stanąć przed sądem - to na nich skupi się fabuła produkcji.

W obsadzie znaleźli się Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Richard E. Grant, Leo Woodall, John Slattery, Lydia Peckham, Wrenn Schmidt, Lotte Verbeek, Andreas Pietschmann, Colin Hanks, Mark O'Brien, Wolfgang Cerny oraz Fleur Bremmer.

Premiera kinowa filmu Norymberga została zaplanowana na 28 listopada.