Barbie – pierwsze recenzje. Są mieszane opinie!

Barbie to jeden z głośniejszych tytułów 2023. Niezaprzeczalnie stoi za tym mocno różowy marketing, korzystający z faktu gwiazdorskiej obsady. Do tego dołóżmy urzekającą osobowość Barbie jako kolejny atut filmu i w ten sposób uzyskujemy popularność na całym świecie. Choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, w Internecie zaczynają pojawiać się pierwsze recenzje krytyków, dając przedsmak tego, co na nas czeka.

Barbie – opinie

W artykule o nadchodzącej produkcji swoją reakcję opisała certyfikowana przez Rotten Tomatoes krytyk - Eliana Dockterman. Oszczędna w swojej ocenie, przyznała, że film naprawdę potrafi rozbawić. Uznała go za „samoświadomą rozrywkę”, która „czasami zostaje przytłoczona własnymi pomysłami”. Pokusiła się również o porównania do kultowych filmów.

Czym dokładnie jest Barbie? Nawet przy ataku różowego marketingu, Warner Bros. udało się utrzymać fabułę w tajemnicy. Nie jestem tutaj, aby działać na szkodę filmu. Mogę jednak zdradzić, że jest to zabawna, ale samoświadoma rozrywka z odcieniami Słodkich zmartwień i Legalnej blondynki. Pełna pomysłów, które niestety czasem ją przytłaczają.

Wyznała również, że prowadziła rozmowy z innymi krytykami, którzy odnieśli podobne lub nieco gorsze wrażenia.

Do tej pory rozmawiałam z kilkoma dziennikarzami, którzy widzieli Barbie. Dwóch miało mieszane opinie. Jeden oceniał film raczej pozytywnie. Czy nadal uważam, że produkcja może zebrać dobre recenzje? Oczywiście. To tylko niewielka próbka, a my wiemy jak szybko może się to wszystko zmienić.

Barbie - obsada

Margot Robbie - sławna odtwórczyni Harley Quinn zagra główną bohaterkę, czyli samą Barbie, która opuści Barbieland i przeniesie się do prawdziwego świata.

Barbie - premiera 21 lipca 2023 w kinach.