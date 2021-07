Batgirl - J.K. Simmons może powrócić w filmie jako Komisarz Gordon

Źródło: DC

Batgirl to jeden z szykowanych projektów filmowych opartych na komiksach DC. Jak donosi portal The Hollywood Reporter J.K. Simmons negocjuję, aby powrócić w filmie do roli Komisarza Jima Gordona. Aktor po raz pierwszy pojawił się w tej kreacji w widowisku Liga Sprawiedliwości oraz w późniejszej wersji reżyserskiej Zacka Snydera, jednak nie miał w nich za wiele do roboty. Angaż do Batgirl pozwoli mu być może w końcu rozwinąć skrzydła w tej roli.

W tytułową bohaterkę wcieli się Leslie Grace. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. W komiksach Batgirl to tak naprawdę Barbara Gordon, córka komisarza Gordona, która postanawia przywdziać płaszcz bohaterki i walczyć z przestępczością w Gotham.

fot. materiały prasowe

Adil El Arbi i Bilall Fallah, reżyserzy Bad Boys for Life, staną za kamerą projektu. Christina Hodson, która pracowała przy filmach Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) i The Flash, napisała najnowszy szkic scenariusza.