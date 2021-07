Aquaman 2 - Jason Momoa przybył na plan filmu

Źródło: Warner Bros.

Aquaman: The Lost Kingdom to jeden z szykowanych przez Warner Bros projektów kinowych opartych na komiksach wydawnictwa DC Comics. Gwiazdą widowiska jest Jason Momoa, który wciela się w tytułową postać. Prace produkcyjne rozpoczęły się w Londynie. Momoa postanowił zamieścić na swoim Instagramie wideo, w którym poinformował fanów, że przyjechał do Anglii na plan filmu, wyraża swoje podekscytowanie uczestnictwem w projekcie, a nawet drażni się, że ma zamiar ufarbować włosy na blond do produkcji.

Wideo aktora możecie obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Oprócz Momoy w obsadzie mają powrócić Amber Heard, Patrick Wilson i Yahya Abdul-Mateen II. Za kamerą stoi twórca pierwszej części, James Wan.

Aquaman: The Lost Kingdom - premiera produkcji w USA została zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.