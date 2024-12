TA postać zamiesza w filmach o Sonicu w przyszłości? Reżyser zdradza przepis na sukces serii

fot. Paramount Pictures // Sega

Już niebawem w kinach pojawi się trzecia część przygód niebieskiego jeża, która jest oparta na kultowej serii gier od Segi. Trójka ma opowiadać tym razem historię Shadowa, którego głosem jest znany i lubiany Keanu Reeves. Filmy o Sonicu zawsze były pełne mrugnięć okiem do fanów i easter eggów. Jakiś czas temu informowaliśmy o jednym z nich, które wyłapało czujne oko jednego z fanów. Chodzi o różowowłosą dziewczynę, która zadebiutowała w 2022 roku, a teraz powróciła przy okazji nowego filmu z serii. Okazuje się, że to może wcale nie być przypadkowa postać.

Kim jest różowowłosa dziewczyna?

W ramach przypomnienia: W 2022 roku w serwisie YouTube pojawił się pierwszy odcinek serii TailsTube, w którym tytułowy bohater opowiedział o tym, w jaki sposób on, Sonic i reszta jego przyjaciół są w stanie żyć na Ziemi z ludźmi. W pewnym momencie wyświetlono różne zdjęcia ludzi dla porównania. Spośród nich wyróżniła się różowowłosa dziewczyna, której tożsamość do dziś nie jest znana, a której design tak bardzo spodobał się fanom, że od momentu tamtego odcinka powstało wiele fanowskich prac z nią w roli głównej. Poniżej macie porównanie.

W wywiadzie dla ComicBook nowe światło na sprawę rzucił reżyser, Jeff Fowler:

Słuchaj - wiesz tyle, co ja. Sega lubi swoje tajemnice. Każdy kocha easter eggi, a my uwielbiamy je robić. Ale tak, jej tożsamość i znaczenie dla historii na jakiś czas pozostanie tajemnicą. Sądzę jednak, że z czasem pojawią się nowe detale.

Jeśli brać jego słowa na poważnie, to jest to znak, że Sega faktycznie ma większy pomysł na postać, w której nie ma tyle przypadkowości. Czas pokaże, czy teoria fanów odnośnie jej bycia siostrzenicą Marii się sprawdzi.

Kogo gra Krysten Ritter w Sonicu 3?

Gdy w trzecim Sonicu obsadzono do jednej z ról Krysten Ritter, wielu fanów podejrzewało, że wcieli się ona w inną ulubienicę fanów, czyli Nietoperzycę Rouge. Reżyser produkcji rozwiewa jednak wątpliwości i tłumaczy, dlaczego tym razem fani będą musieli się obejść smakiem.

Uważam, że wszyscy byliśmy bardzo skupieni na Shadow. Kiedy masz obsadę takiej wielkości z czterema postaciami będącymi CGI, chcesz być ostrożny i nie dorzucać zbyt wiele do kotła. Historia Shadowa jest bardzo ważna, musimy ją dobrze przedstawić. [...] Wszystko musi mieć odpowiednie proporcje. [...] To, co moim zdaniem się nam udało przy tych filmach, to powolne pokazywanie nowych postaci. W pierwszym filmie był to tylko Sonic i Robotnik. Zaczęliśmy od czegoś prostego i poświęciliśmy czas na powolne wprowadzanie nowych bohaterów, jednocześnie upewniając się, że zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby dobrze opowiedzieć ich historie. To był od zawsze nasz najlepszy sposób.

