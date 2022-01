Batgirl - ranna bohaterka na nowych zdjęciach z planu

DC

Do sieci co jakiś czas trafiają nowe zdjęcia zza kulis produkcji Batgirl. Najnowsze przedstawiają główną bohaterkę w kostiumie, która musiała stoczyć najprawdopodobniej walkę - ma zakrwawioną twarz oraz trzyma się za ramię.

Szczegóły kręconej sceny nie są znane. Zobaczcie zdjęcia poniżej:

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1484617366235643904

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1484745184378302467

Przypomnijmy, że Batgirl nie trafi do kin. Jest to pierwszy film DCEU tworzony dla platformy HBO Max. W obsadzie są także J.K. Simmons (jako Jim Gordon), Jacob Scipio, Brendan Fraser oraz Michael Keaton jako Batman. Christina Hodson (Bumblebee, Ptaki Nocy, The Flash) jest autorką scenariusza. Za kamerą stoją Adil El Arbi oraz Bilall Fallah, znany z hitu Bad Boys for Life.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Batgirl - film nie ma daty premiery. Zdjęcia trwają.