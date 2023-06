Batman 2 - Dwie Twarze złoczyńcą? Oto kandydaci do roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Materiały Prasowe

Trwają przygotowania do filmu Batmana 2 w reżyserii i według scenariusza Matta Reevesa. Według aktualnych doniesień czarnym charakterem będzie złoczyńca zwany Dwie Twarze. Według Johna Rochy i Jeffa Sneidera, czyli dziennikarzy prowadzących podcast The Hot Mic, mamy listę potencjalnych kandydatów. Ich doniesienia często się sprawdzały, ale traktujemy to jako plotkę.

Batman 2 - kto zagra Dwie Twarze?

Według doniesienia producenci mają tylko dwóch kandydatów, których chcą do roli złoczyńcy. Są to Josh Hartnett oraz Joel Edgerton. Plan jest taki, że w filmie będzie on prokuratorem Harveyem Dentem, który na końcu miałby się stać wrogiem Batmana znanym jako Dwie Twarze.

Josh Hartnett

Co ciekawe, dla Josha Hartnetta to nie pierwsza styczność z DC. Był brany pod uwagę do roli Człowieka ze stali w filmie Superman: Powrót, ale odmówił. Walczył także o rolę Batmana w filmie Batman - Początek. Joela Edgertona ostatnio widzieliśmy w serialu Obi-Wan Kenobi. Przypomnijmy, że ostatnim odtwórcą roli Dwie Twarze na kinowym ekranie był Aaron Eckhart, a wcześniej grał go jeszcze Tommy Lee Jones.

Prace nad Batmanem 2 jednak są tymczasowo wstrzymane z uwagi na strajk scenarzystów. Dlatego przesunięto zdjęcia o pół roku, a końca strajku nie widać.