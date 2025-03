Serial Harry Potter nie będzie powtórką. Zła wiadomość dla fanów oczekujących TYCH aktorów

fot. materiały prasowe

Fani uniwersum Harry'ego Pottera otwarcie wyrażali w mediach społecznościowych chęć zobaczenia aktorów grających Harry’ego, Rona i Hermionę w serialu – tym razem w innych rolach. Byłoby to jednocześnie odwołanie do filmów i puszczenie oka do widzów. Czy mogą na to liczyć? Biorąc pod uwagę słowa Sary Aubrey z HBO, raczej powinni obniżyć swoje oczekiwania.

Aktorzy serialu Harry Potter

Sarah Aubrey odpowiada za rozwój treści w HBO, zajmując się takimi franczyzami jak Harry Potter. W nowym wywiadzie wyjaśniła, że twórcy szukają aktorów gotowych poświęcić temu projektowi wiele nadchodzących lat. Podkreśliła, że nie planują angażować nikogo z obsady filmów kinowych.

— Cały proces castingowy jest ekscytujący, ale nie mamy zamiaru ponownie zatrudniać aktorów z filmów. Szukanie obsady jest stresujące, ponieważ widzowie silnie utożsamiają te role z pierwotnymi aktorami. Ponieważ serial będzie liczył osiem godzin, stworzymy wciągające doświadczenie, które pozwoli im zanurzyć się w kreacje innych osób.

John Lithgow osobiście potwierdził, że wcieli się w Albusa Dumbledore’a. HBO nie ogłosiło jeszcze oficjalnie obsady, ale według ostatnich doniesień pewny angaż mają jeszcze dwaj aktorzy: Janet McTeer jako profesor McGonagall oraz Paapa Essiedu jako Snape.

Premiera serialu planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku.