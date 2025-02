fot. YouTube

Komedia byłego członka grupy Monty Pythona, Terry'ego Gilliama, zatytułowana Carnival: At The End Of Days została objęta patronatem przez znanego włoskiego producenta i przedsiębiorcę Andreę Iervolino, którego dorobek obejmuje takie filmy jak Ferrari, Maserati: The Brothers oraz Aż do kości.

Iervolino ma zająć się produkcją i częściowym finansowaniem filmu. Według producenta projekt będzie odzwierciedlał typowy dla Gilliama rozmach, ambicję i kreatywną wizję. Opisuje go jako epickie i wizjonerskie dzieło oraz film aktorski, który w niespotykany dotąd sposób wykorzystuje CGI.

Carnival to niezwykle złożony film jak na produkcję niezależną. To projekt łączący estetykę live-action z niespotykaną dotąd ilością efektów CGI. Bez wątpienia jest to jeden z najdroższych niezależnych projektów w historii kina. Jednak mocno wierzę, że jest to wspaniałe dzieło sztuki, które świat zasługuje, by zobaczyć.

O czym opowie Carnival: At The End Of Days?

W poprzednich wywiadach Terry Gilliam opisał film w następujący sposób:

To prosta opowieść o Bogu, który doprowadza do zagłady ludzkości za zniszczenie Ziemi. Tylko jedna postać próbuje uratować ludzi, a jest nią Szatan, ponieważ bez nich straciłby swoją pracę, zaś sam jest nieśmiertelny, więc nudziłby się przez wieki. Szuka młodych ludzi i stara się przekonać Boga, że ci młodzi ludzie to nowi Adam i Ewa. Bóg nadal może zgładzić ludzkość. To komedia.

Gilliam wymienił Johnny’ego Deppa, Jeffa Bridgesa, Adama Drivera i Jasona Momoę jako potencjalnych członków obsady tego projektu. Depp – który wcześniej wystąpił w filmach Gilliama Las Vegas Parano i Parnassus: Człowiek, który oszukał diabła, a także w wielu filmach wyprodukowanych przez Iervolino – ma zagrać Szatana, który w odwróconej roli stara się uratować ludzkość przed Bogiem, granym przez Bridgesa. Obsada nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona ani podpisana.