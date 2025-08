Showrunner Spartacus: House of Ashur wyjaśnia kontrowersje. Czy gladiatorki są problemem?

fot. Starz

Zwiastun nowego serialu z uniwersum Spartakusa, czyli Spartacus: House of Ashur, którego showrunnerem jest Steven DeKnight odpowiedzialny też za oryginalny serial, wywołał spore kontrowersje. Nie wszystkim przypadło do gustu uwzględnienie kobiecych gladiatorek w fabule. Część uważa to za nieścisłość historyczną. Showrunner przez ostatnie dni prowadził żarliwe dyskusje w serwisie X, gdzie wyjaśniał poszczególne kontrowersje i zapowiedział, czego można się spodziewać po nowym serialu.

Oto najważniejsze informacje i odpowiedzi Stevena DeKnighta na kontrowersje dotyczące Spartacus: House of Ashur:

1. sezon jest już gotowy do premiery, a drugi w pełni napisany.

Twórca ma już przemyślane całe "Spartaverse" w razie gdyby serial okazał się wielkim hitem.

Nie jest konieczne obejrzenie oryginalnego serialu, ale każdy, kto go zna na pewno wyniesie więcej z seansu i wyłapie dużo nawiązań.

Plany na uwzględnienie gladiatorek walczących na arenie były już wcześniej, ale nie byłoby to zgodne z historią, ponieważ te pojawiły się dopiero później. House of Ashur staje się jednak fikcją historyczną z powodu "wskrzeszenia" głównego bohatera. To umożliwiło twórcy na spełnienie jego marzenia.

Steven DeKnight zapewnia, że nie uwzględnił w serialu żadnej "współczesnej polityki". Uważa, że to uprzedzenie części widowni, a nie coś realnego:

Przypomniał też, że w oryginalnym serialu kobiety także walczyły i często pokonywały mężczyzn - po prostu nie na arenie, lecz w trakcie wojen.

Dodał również, że serialowa Achillia jest nie tylko zdolna do walki, ale i nawet wyższa od niektórych gladiatorów.

Warto przy tym wszystkim pamiętać, że kobiece wojowniczki faktycznie pojawiały się na ekranie w oryginalnym Spartakusie i były wówczas uwielbiane przed widownię, która nie widziała problemu z uwzględnieniem takich postaci. Problem pojawił się dopiero, gdy jedna z nich ma zamiar wkroczyć na arenę. Warto pamiętać, o czym sam twórca przypomniał, że serial nie jest w stanie być dłużej produkcją historyczną, skoro doszło w nim do wskrzeszenia jednego z bohaterów.

Spartacus: House of Ashur - co wiadomo o serialu?

Historia opowie o losach Ashura po tym, jak przejął szkołę gladiatorów po Batiatusie. Pomimo że rebelia została stłumiona bohater będzie się mierzyć z pogardą osób, które traktują go wyłącznie jako byłego niewolnika i gladiatora. Nie ufają mu też jego bracia, przeciwko którym się zwrócił. Serial skupi się na pałacowej intrydze.

W obsadzie oprócz Tarabaya znaleźli się Simon Arblaster, Joel Abadal, Evander Brown, Daniel Bos, Mikey Thompson, Lucy Lawless, Stephen Madsen, Joe Davidson, Eden Hart i Graham McTavish.

Spartacus: House of Ashur

