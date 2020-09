Batman Afflecka powróci w serialu lub filmie? Plotka daje nadzieję

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Nowa plotka pochodzi od dziennikarza podpisującego się na Twitterze jako Moonlight Warrior. Współpracuje on z portalem thegww.com, który często publikuje potwierdzające się doniesienia. Na ten moment jest to jednak plotka i tak też ją traktujmy.

Twierdzi on, że HBO Max jest zainteresowane potencjalną kontynuacją przygód Batmana w wykonaniu Ben Afflecka. W grę wchodzą tutaj dwa kluczowe czynniki. Po pierwsze, jak poradzi sobie Liga Sprawiedliwości w oryginalnej wersji Zacka Snydera. Jeśli będzie sukces, HBO Max raczej będzie dążyć do rozmów. Po drugie, jest to tylko zainteresowanie ze strony platformy, ale decyzja należy w tym momencie tylko i wyłącznie do Bena Afflecka.

https://twitter.com/BlackMajikMan90/status/1305095433987948544

Po traumie związanej z pracą nad kinową wersją Ligi Sprawiedliwości Ben Affleck podjął decyzję o pożegnaniu się z Batmanem. Potem przekonano go do powrotu w kinowym Flashu, który według doniesień miałby być jednorazowym występem. Jeśli Affleck zmienił zdanie co do dalszej zabawy z Mrocznym Rycerzem, niewykluczone, że producenci zechcą to wykorzystać.

Na razie to tylko plotka, którą musimy traktować z dystansem, ponieważ wątpliwe, by Affleck i HBO Max podjęli jakiekolwiek decyzje w tej sprawie przed premierą tak zwanego Snyder Cut.