Batman Azteca – pierwsze zdjęcie z nowego filmu DC. Mroczny Rycerz kontra hiszpańscy konkwistadorzy

fot. Warner Bros. Animation/DC Studios

Przed dwoma laty Warner Bros. Animation i DC Studios ogłosiły nowy animowany projekt o Mrocznym Rycerzu, zatytułowany Batman Azteca: The Clash of Empires. Film nie przedstawi kolejnej historii Bruce’a Wayne’a, ale młodego azteckiego wojownika, który mierzyć się będzie z hiszpańskimi najeźdźcami. Do sieci właśnie trafiło pierwsze zdjęcie z filmu, które prezentuje głównego bohatera.

Batman Azteca: The Clash of Empires – zdjęcie

fot. Warner Bros. Animation/DC Studios

Batman Azteca: The Clash of Empires – o czym jest?

Historia opowiada o Yohuallim Coatlim, młodym Azteku, którego rodzice zostają zabici przez hiszpańskich konkwistadorów. Chłopak nie tylko traci ojca, ale również przywódcę wioski Toltecatzina. Yohualli ucieka do Tenochtitlan, ostrzegając króla Montezumę i jego arcykapłankę Yokę przed nadciągającymi wrogami. Chłopak odkrywa magiczną moc świątyni Tzinacana, poświęconą bogu nietoperzy, rozpoczynając swoje treningi i stając się idealną bronią przeciwko Hiszpanom.

Reżyserem filmu jest Jian Meza-Leonm, który wcześniej pracował nad Rickiem i Mortym, Harley Quinn, czy Wojowniczymi Żółwiami Ninja z 2012 roku. Głównemu bohaterowi głos użyczył Hoarcio Garcia Rojas, a w pozostałych rolach usłyszymy Alvaro Morte, Omara Chaparro i Jose Charlosa.

Batman Azteca: The Clash of Empires – film zadebiutuje na platformie Max. Data premiery nie jest jeszcze znana.

