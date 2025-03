Cronos: The New Dawn - twórcy opowiadają o grze. Apokalipsa, horror i podróże w czasie

fot. Bloober Team

Polskie studio Bloober Team ujawniło kolejne informacje na temat swojej nowej gry, czyli postapokaliptycznego survival-horroru zatytułowanego Cronos: The New Dawn. Podczas tegorocznego Future Games Show pokazano pierwszy odcinek dev diary, w którym zdradzono szczegóły dotyczące świata gry, a także pokazano niepublikowane wcześniej materiały z rozgrywki. Na tym jednak nie koniec, bo twórcy - Wojciech Piejko i Jacek Zięba, odpowiadają również na pewne pytania od społeczności.

Cronos: The New Dawn przeniesie graczy do postapokaliptycznego świata w przyszłości oraz do alternatywnej rzeczywistości lat 80. XX wieku, na krótki moment przed katastrofą znaną jako "Zmiana", która na zawsze odmieniła losy ludzkości. Głównym bohaterem tej historii jest Podróżnik, wysłannik tajemniczego Kolektywu. Jego misją jest odnalezienie kluczowych osób z przeszłości, które poniosły śmierć w wyniku katastrofy.

Premiera Cronos: The New Dawn została zaplanowana na rok 2025. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Wkrótce mamy otrzymać kolejne materiały skupiające się na rozgrywce.