Rusza promocja Batman: Caped Crusader - grafiki, szczegóły i dziwaczny Mroczny Rycerz

Batman to kultowy serial animowany, który przedstawił światu postać Harley Quinn i sprawił, że Joker w wykonaniu Marka Hamilla stał się legendarny. Twórca tej kreskówki Bruce Timm pracując nad Batman: Caped Crusader chciał stworzyć coś zupełnie innego.

Batman: Caped Crusader - szczegóły serialu

Bruce Timm oraz James Tucker (odpowiada za wygląd postaci) zdradzają w rozmowie z EW.com, że ich priorytetem było zrobienie czegoś, co nie będzie powtórką Batmana z 1992 roku. Jedną z decyzji jest... osadzenie historii w latach 40. XX wieku! Panowie ujawniają że są fanami kina z tych czasów, więc osadzenie fabuły w takim okresie zmienia wszystko. Jako punkt odwołania postawili sobie filmy noir z lat 40. oraz komiksy z tej epoki.

- Na początku prac zdecydowaliśmy, że będzie to świat bez komputerów i komórek. To zmieniło wszystko.

Chociaż inspirują się tytułami z epoki obiecują, że na ekranie zobaczymy rzeczy, których jeszcze nie widział żaden fan Batmana. W nowym serialu pojawi się zupełnie inna Harley Quinn, która jest Amerykanką azjatyckiego pochodzenia i charakterologicznie jest kompletnie odcięta od związku z Jokerem.

- Współtworzyłem postać, więc czuję do niej wiele miłości, ale pomyślałem, że wprowadzenie jej do tego serialu może być interesujące - zwłaszcza, gdy nie jest tylko dziewczyną Jokera. Jak to zrobimy? Wielką częścią było wywrócone konceptu do góry nogami. Oryginalna dr Quinzel była poważniejsza, a gdy stała się Harley, stała się dziwaczna i szalona. Pomyśleliśmy sobie, co jeśli to odwrócimy? Tutaj dr Quinzel jest bardziej zabawna i zwariowana, a gdy staje się Harley Quinn, jest przerażająca.

Dodaje też, że ta Harley wykorzystuje psychiatrię jako broń, więc nie porzuca tego, kim była zanim stała się panną Quinn. Dr Quinzel nie zajmuje się superzloczyńcami, jest zwykłą lekarką, która zajmuje się samym Bruce'em Wayne'em.

Zapowiadają, że ten Batman będzie dziwny i inny nie tylko pod kątem wizualnym, ale też psychologicznym. Mówią otwarcie: to bardzo dziwny człowiek. Dodają, że nie ma obsesji a punkcie śmierci rodziców, ale zmieniło go tak, że nie jest przystosowany do bycia normalnym człowiekiem.

- Dosłownie wewnątrz jest Batmanem. Kiedy jest Bruce'em Wayne'em, to nie jest po prostu on bez maski. To on, który nosi strój tego człowieka. Stara się udawać kogoś, kim nie jest.

Pojawią się też postacie Kobiety Kot i Clayface'a. Do nich też podeszli kreatywnie, odświeżając ich wizerunek.

Batman: Caped Crusader - premiera w platformie streamingowej Prime Video odbędzie się 1 sierpnia 2024 roku.