Batman - kategoria wiekowa filmu ujawniona. Mimo wszystko zaskoczenie?

Od miesięcy spekulowało się, że Batman może dostać kategorię wiekową R, czyli film nie jest wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. Nie byłoby to zaskoczeniem, bo takie ostatnie produkcje oparte na komiksach DC, czyli Ptaki Nocy, Joker i Legion samobójców: The Suicide Squad miały taką właśnie wysoką kategorię. Batman nie dołączy do tej grupy. Nikt nie chciał zaryzykować z tak kultową postacią.

Batman - kategoria wiekowa

Oficjalnie ogłoszono, że film dostał kategorię wiekową PG-13, czyli standard jaki mają największe blockbustery. PG-13 oznacza, że dany film może być niewskazany dla dzieci poniżej 13 roku życia. Powody przyznania takiej kategori to: duża dawka przemocy, niepokojąca treść, treść związana z narkotykami, wulgarny język i sugestywny materiał. M0żna odnieść wrażenie, że Matt Reeves będzie chciał sprawdzić, jakie są limity tej kategorii wiekowej.

Główną rolę gra Robert Pattinson. W obsadzie są m.in. Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano i Andy Serkis.

Batman - premiera tylko w kinach w marcu 2022 roku.

