Zwiastun Na noże 3. Wiemy, kiedy premiera hitu Netfixa

Netflix Tudum, czyli wielkie wydarzenie promocyjne platformy, zapowiedziało datę premiery Na noże 3. Żywy lub martwy. Film z serii "Na noże" obejrzymy 12 grudnia 2025 roku. Wraz z informacją do sieci trafiła zapowiedź, która buduje już mroczny klimat wokół produkcji i tworzy atmosferę oczekiwania na powrót detektywa Benoita Blanca w wykonaniu Daniela Craiga.

Żywy lub martwy: Film z serii "Na noże" – zwiastun

Żywy lub martwy: Film z serii "Na noże" – obsada filmu

W potwierdzonej obsadzie filmu Żywy czy martwy: Film z serii Na noże są: Cailee Spaeny (Civil War), Josh O'Connor (Challengers), Andrew Scott (Sherlock), Kerry Washington (Skandal), Glenn Close, Jeremy Renner (Hawkeye z Avengers), Mila Kunis, Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande), Thomas Haden Church oraz Josh Brolin (Thanos z MCU, Diuna 2).

Co wiemy o fabule Na noże 3?

Netflix do tej pory nie wrzucił do sieci oficjalnego opisu fabuły, więc jest ona nadal utrzymana w tajemnicy. Jedynie zapowiadali, że będzie to najtrudniejsza i najbardziej niebezpieczna sprawa w karierze Benoita Blanca.

Rian Johnson podobno chce, aby film trafił najpierw do kin, a potem na platformę streamingową. Na razie nie wiemy, czy taka decyzja została podjęta. Pierwsza część była produkowana jako kinowa produkcja. Netflix wykupił Na noże po jej sukcesie i obie kolejne części zostały wyprodukowane przez nich.

