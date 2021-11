Batman - o czym film? Nowy opis fabuły daje ciekawe tropy

Warner Bros. opublikowało nowy, obszerny opis fabuły Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Dzięki temu wiemy więcej o superprodukcji z Robertem Pattinsonem w tytułowej roli. Przypomnijmy, że do tej pory wiedzieliśmy o dwóch złoczyńcach, którzy pojawią się na ekranie. Niewykluczone jednak, że Pingwin (Colin Farrell) i Riddler (Paul Dano) to niejedyne czarne charaktery tej historii. Pomiędzy tym wszystkim jest Kobieta Kot grana przez Zoë Kravitz.

Bruce Wayne wchodzi coraz głębiej w mroczne zakamarki Gotham. Już dwa lata pracuje jako Batman, siejąc strach w sercach kryminalistów. Mając jedynie kilku zaufanych sojuszników - Alfreda Pennywortha () i porucznika Jamesa Gordona () - bohater musi mierzyć się ze skorumpowaną siecią polityków i wpływowych osób.

Kiedy zabójca bierze na cel elitę Gotham i dokonuje serię sadystycznych morderstw, pozostawia po sobie tajemnicze tropy, które zmuszają najlepszego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa w podziemnym światku Gotham. To tam Batman trafia na Seilinę Kyle/Kobietę Kota, Oswalda Cobblepota/Pingwina, Carmine'a Falcone'a (John Turturro) i Edwarda Nashtona/Riddlera (Paul Dano). Dowody zaczynają wskazywać, że trop prowadzi do domu Wayne'a. Batman musi zbudować nowe relacje i odkryć tożsamość Riddlera. Przede wszystkim chce wymierzyć sprawiedliwość wobec tych, którzy nadużywają władzy, i zakończyć korupcję trawiącą Gotham.