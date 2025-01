Alessandro Nivola o krytyce Kravena. Szuka przyczyny porażki

fot. materiały prasowe

Reklama

Kraven Łowca zebrał fatalne recenzje od krytyków i widzów. Wszyscy byli zgodni, że to jeden z najgorszych filmów 2024 roku. To zaowocowało gigantyczną klapą w box office – Kraven zarobił 53,6 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 110 mln dolarów. Alessandro Nivola wcielił się w krytykowanego Rhino. The Hollywood Reporter zapytał go o jego reakcję na odbiór film. Najwyraźniej padł temat ewentualnych problemów, które wpłynęły na to, że ta produkcja nie okazała się dobra.

Alessandro Nivola o krytyce Kravena

Tak aktor skomentował sytuację:

- Naprawdę nie wiem, do czego doszło za kulisami. Przy takich filmach słyszy się dużo o sporach w studiu i być może w tej kuchni było za dużo kucharzy. Nie mam pełnej wiedzy o całym procesie poza własnym doświadczeniem na planie, które było bardzo radosne. Dlatego sam nie miałem poczucia, że były jakieś problemy za kulisami. Wiele z nich prawdopodobnie pojawia się podczas montażu, gdy każdy ma inną opinię o tym, jak to powinno wyglądać. Nie mogę dać konkretnej odpowiedzi, co się stało.

Nivola przyznał, że podczas postprodukcji miał obawy wobec sceny, w której jego Rhino otrzymuje złe wieści i zaczyna dość osobliwie płakać. Rozmawiał z reżyserem, czy na pewno to dobra decyzja. Po seansie fani akurat polubili tę scenę, a wielu jest zgodnych, że stanie się ona internetowym memem.

Czytaj także: Fan odnalazł At Attin z Załogi rozbitków. Stara Republika, Mandalorianin i Imperium - z czym wiąże się planeta?