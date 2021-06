Batman policzkuje Robina - słynny mem oficjalnie istnieje w uniwersum DC

DC

Wśród fanów popkultury na próżno szukać osoby, która nie znałaby słynnego mema przedstawiającego policzkującego Robina Batmana. Grafika ta doczekała się już niezliczonych przeróbek; przypomnijmy, że pierwotnie zobaczyliśmy ją w zeszycie World's Finest Comics #153 z 1965 roku (utrzymanego w konwencji podobnej do tej znanej z marvelowskiego What If?...). Opowieść ta była naszpikowana naprawdę oryginalnymi przygodami Mrocznego Rycerza, jednak nikt nie traktował jej jako części kanonu - aż do teraz.

W zeszycie Nightwing #81 tytułowy bohater stanął do pojedynku ze swoim nowym przeciwnikiem znanym jako Heartless. Próbując uratować dzieci przed wybuchem Dick poświęcił się do tego stopnia, że na chwilę stracił przytomność. Ostatecznie obudził się on w mieszkaniu w otoczeniu Barbary Gordon, Tima Drake'a i adaptowanego przez Graysona psa o imieniu Hayley. W trakcie krótkiej rozmowy czytelnicy mogą zauważyć, że na koszulce Barbary znajduje się właśnie mem z Batmanem policzkującym Robina.

Zobaczcie sami:

Nightwing #81 - plansze

Wygląda na to, że scenarzysta serii, Tom Taylor, rozmiłował się w zamieszczaniu w swojej historii easter eggów nawiązujących do postaci Mrocznego Rycerza z lat 60. W poprzednim numerze pokazał on bowiem kubek z nadrukiem przedstawiającym portretowanego przez Adama Westa Batmana, który unosi bombę: