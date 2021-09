Strach na Wróble torturuje Batmana, media mówią o śmierci herosa. Rusza Fear State

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W świecie DC ruszyło szeroko zakrojone wydarzenie Fear State. Przypomnijmy, że rządzący obecnie w Gotham City burmistrz Nakamura po ataku na Azyl Arkham postanowił połączyć siły z naukowcem i powiązanym z przemysłem zbrojeniowym Simonem Saintem - doprowadziło to do powołania do życia mającej stać na straży miasta organizacji paramilitarnej Peacekeepers. Sęk w tym, że za działaniami Sainta stoi w rzeczywistości Strach na Wróble, który chce wprowadzić w Gotham niespotykany do tej pory chaos, przez samego siebie określany mianem tytułowego "Fear State".

Event rozpoczął się od mocnego uderzenia: w zeszycie Batman: Fear State Alpha #1 Jonathan Crane uprowadził Mrocznego Rycerza, aby następnie poddać go niewyobrażalnym torturom - najprawdopodobniej wstrzykując herosowi wywołujące lęk toksyny. Jakby tego było mało, Strach na Wróble zdołał przejąć kontrolę nad sygnałem telewizyjnym i poinformować mieszkańców Gotham, że Batman nie żyje.

Zapowiedź kolejnej odsłony wydarzenia, zeszytu Batman #112, ujawnia jednak, że Zamaskowany Krzyżowiec zdołał uwolnić się z pułapki, by teraz błagać Oracle i innych sojuszników o pomoc. Wiele wskazuje na to, że Strach na Wróble w nieznany na razie sposób opanował również umysł herosa.

Zobaczcie materiały z obu wspomnianych wyżej zeszytów: