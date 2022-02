Batman - ten zegarek to drogie dzieło sztuki. Ma nawet własny... bat-sygnał

fot. KROSS STUDIO

Batman, jak każda wielka superprodukcja, ma partnerów promocyjnych, którzy podłączając się pod film, tworzą produkty związane ze swoimi markami. Tym też jest zegarek firmy Kross, którego wygląd jest inspirowany nowym bat-sygnałem z filmu.

Batman - cena zegarka

Za zegarek trzeba zapłacić 100 tysięcy dolarów. Za tę cenę kupujący nie dostaje tylko zegarek, ale też... funkcjonalny mini bat-sygnał, który do tego może świecić. Firma wyprodukowała jedynie 10 takich zegarków, więc będzie to gratka dla bogatych kolekcjonerów. Dwa już zostały sprzedane, twierdzi Marco Tedeschi z Kross Studio w rozmowie z THR.

Co wiemy o zegarku? Jego bateria trzyma pięć dni i można w nim nie tylko się kąpać, a nawet nurkować do 30 metrów. Zbudowany jest on z 283 części, które zostały ręcznie złączone w fabryce w Szwajcarii.

Batman - zegarek

- Chcieliśmy stworzyć powiązanie pomiędzy noszącym zegarek a Batmanem. Pomyśleliśmy,że fajnie będzie, jeśli będzie w nim bat-sygnał, który można włączyć, jeśli chciałoby się wezwać Batmana. To był punkt wyjścia dla naszych inspiracji - mówi Tedeschi.

Dodatkowy bat-sygnał świecie tak jasno, że można oświetlić nim pokój. W dolnej części bat-sygnału jest miejsce, w którym można schować zegarek.

Kross Studio to firma ze Szwajcarii, która po raz czwarty współpracuje z Warner Bros. Wcześniej stworzyli oni stacjonarny zegarek inspirowany Batmobilem z filmu Tima Burtona, kolekcjonerski zegarek z Kosmicznego meczu oraz serię zegarków dla superbohaterów DC. W 2021 roku było o nich głośno za sprawą współpracy z Lucasfilmem i stworzenie zegarka inspirowanego Gwiazdą Śmierci.

Batman - premiera 4 marca w polskich kinach.

