Battlefield 2042 - spektakularna rozwałka i zmieniające się pola bitwy. Oto pierwszy gameplay

fot. EA

Battlefield 2042 niedawno doczekał się pierwszego zwiastuna, w którym zabrakło jednak materiałów z rozgrywki. Na szczęście na konkretny gameplay nie trzeba było długo czekać, bo zaprezentowano go podczas Xbox & Bethesda Games Showcase. To właśnie tam pojawiło się wideo przedstawiające ten tytuł w akcji i wygląda na to, że fanów serii czekają naprawdę niezapomniane doświadczenia.

Gra ma zaoferować ogromne lokacje, w których do walki stanie nawet 128 graczy jednocześnie. To jednak nie koniec niespodzianek, bo mapy będą też zmieniać się w toku rozgrywki, co będzie wpływać na warunki podczas zabawy. Wygląda to jak znany z czwartej odsłony serii system o nazwie "Levolution", ale wyniesiony na zupełnie nowy poziom. Zobaczcie sami.

Battlefield 2042 - premiera 22 października na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Przypominamy, że tym razem zabraknie tu kampanii dla jednego gracza i gra zaoferuje wyłącznie multiplayer.