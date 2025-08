Battlefield 6 - otwarta beta już w ten weekend! Co warto o niej wiedzieć?

fot. EA

Podczas zapowiedzi Battlefield 6 ujawniono, że jeszcze w tym miesiącu gracze będą mogli wypróbować nadchodzący tytuł w ramach otwartych testów beta. Odbędą się one w dniach 9–10 sierpnia (wcześniejszy dostęp od 7 sierpnia otrzymają abonenci EA Play Pro oraz osoby, które zarejestrowały się do Battlefield Labs przed 31 lipca) oraz 14–17 sierpnia. Do sieci trafiły już szczegóły na temat testów, a także opublikowano ich zwiastun.

Otwarta beta Battlefield 6 pozwoli graczom przetestować cztery mapy. W pierwszy weekend będą to: Siege of Cairo, Liberation Peak i Iberian Offensive. W drugi weekend dołączy do nich także Empire State – lokacja osadzona w Stanach Zjednoczonych.

Podczas pierwszych testów dostępne będą trzy tryby rozgrywki: Conquest, Closed Weapons Breakthrough oraz Breakthrough. W drugim tygodniu testów lista zostanie rozszerzona o tryby Rush i Squad Deathmatch.

Battlefield 6 - premiera 10 października 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.