Batwoman - co dalej w 2. sezonie? Zdjęcia z 3. odcinka

The CW

Batwoman zadebiutowała w 2021 roku wraz z 2. sezonem. Tym razem jednak kostium tytułowej bohaterki przywdziewa nie Kate Kane lecz Ryan Wilder, w którą wciela się Javicia Leslie. Główną antagonistką nowej odsłony będzie Safiyah Sohail, piratka pochodząca z wyspy Coryana, która przybywa do Gotham ze swoim gangiem.

Do sieci trafiły zdjęcia z trzeciego odcinka 2. sezonu zatytułowanego Bat Girl Magic!. Epizod zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych na The CW już 31 stycznia. W nim Ryan Wilder otrzyma nowy kostium do walki z przestępczością, choć napotka też wiele wyzwań związanych z łączeniem normalnego życia i bycia superbohaterką. Za kamerą odcinka stanęła Holly Dale i nakręciła według scenariusza Nancy Kiu. Zobaczcie zaprezentowane zdjęcia promujące 3. odcinek 2. sezonu serialu The CW:

Batwoman - zdjęcie z 3. odcinka 2. sezonu