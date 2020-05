Batwoman - Ruby Rose o odejściu z serialu

fot. materiały prasowe

W maju 2020 roku Ruby Rose zrezygnowała z tytułowej roli w serialu Batwoman. Wiemy, że producenci będą szukać nowej aktorki do 2. sezonu.

Poza oświadczeniem prasowym jakie wówczas zostało opublikowane, Ruby Rose milczała na temat plotek związanych z jej odejściem. Postanowiła opublikować na Instagramie post wraz z fanowskim wideo o Kate Kate / Batwoman, by odnieść się publicznie do szumu.

W dużej mierze Ruby Rose powtarza słowa z oświadczenia oraz dziękuje wszystkim za wsparcie. Dodała do tego enigmatyczne: to nie była łatwa decyzja, ale kto wie, ten wie... Według dziennikarzy Deadline te słowa mają mieć związek z ich doniesieniami na temat przyczyn odejścia aktorki z serialu. Mówili, że Ruby Rose nie była szczęśliwa przez długie i intensywne godziny pracy na planie, a to sprawiało, że aktorka tworzyła złą i konfliktową atmosferę. Według ich doniesień było tak źle, że żadna ze stron nie widziała możliwości wypracowania kompromisu.

Aktorka dodaje we wpisie, że milczenie na temat powodów odejścia to jej świadoma decyzja. Niewykluczone, że w przyszłości ją zmieni i powie otwarcie, czy plotki na ten temat są prawdziwe.

Na razie nie wiadomo, kto jest na liście kandydatek do roli Batwoman.