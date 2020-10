Batwoman: sezon 2 - superbohaterka ma nowy batmobil

fot. materiały prasowe

Trwają zdjęcia do 2. sezonu Batwoman, w którym Javicia Leslie zastąpiła w tytułowej roli Ruby Rose. Nie gra jednak Kate Kane, a nową bohaterkę stworzoną specjalnie na potrzeby serialu zwaną Ryan Wilder.

Do sieci trafiło zdjęcie z planu pokazujące batmobil bohaterki, czyli w odróżnieniu od Kate Kane, nowa superbohaterka będzie jeździć samochodem, nie motorem. Jest to kolejna oznaka tego, jak 2. sezon Batwoman zmieni się w porównaniu do pierwszego.

Fani mają nadzieję, że dłuższy czas przerwy i opóźnienie prac na planie sprawią, że scenariusze będą bardziej dopracowane i przemyślane. Przekonamy się dopiero wiosną 2021 roku.

https://twitter.com/Pagmyst/status/1317353770171260928