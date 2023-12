Baz Luhrmann wyreżyseruje adaptację Mistrza i Małgorzaty? Reżyser o swojej przyszłości

Reklama

Baz Luhrmann to 61-letni reżyser znany z takich produkcji jak Wielki Gatsby czy Elvis z 2022 roku. Dwukrotnie nominowany do Oscara reżyser aktualnie przebywa w Arabii Saudyjskiej, gdzie należy do jury festiwalu filmowego Red Sea Film Festival. Rok temu Luhrmann zasugerował rozważenie zakończenia swojej kariery reżyserskiej, ale wygląda na to, że te plany poszły już do lamusa. Na początku 2023 roku podpisał umowę z Warner Bros., z którymi współpracował przy tworzeniu Wielkiego Gatsby'ego. Z kolei w trakcie festiwalu wypowiedział się na temat swojego kolejnego projektu filmowego.

Baz Luhrmann stworzy adaptację Mistrza i Małgorzaty?

Zapytany o możliwość wyreżyserowania produkcji na bazie klasyka Michaiła Bułhakowa, odpowiedział:

Zawsze miałem bardzo intensywną relację z tą książką. To mityczna, niemalże czarno-magiczna książka, która zawsze miała na mnie ogromny wpływ.

Reżyser wypowiedział się też o swojej przyszłości i planach:

Powiem ci tak: miałem już Faraway Downs, o którym już mówiłem. Teraz pracuje nad spektaklami teatralnymi, bo stamtąd się wywodzę. Mam cztery, może pięć dużych projektów, które przenoszę na koniec roku. Mówię sobie: "Okej, może będę producentem przy tym; może będę wujkiem Bazem przy tamtym". Ale do tego, co jest naprawdę dużym projektem zabiorę się pod koniec roku.

Z kolei zapytany o filmy na festiwalu, odpowiedział:

Te filmy wymiatają. Sprawiły, że zacząłem myśleć: "Może jednak nie zrezygnuje z kręcenia."