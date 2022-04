Becoming Elizabeth - zwiastun serialu historycznego. Tak dorastała Elżbieta Tudor

fot. materiały prasowe

Becoming Elizabeth to serial historyczny o młodej Elżbiecie Tudor (Alicia von Rittberg) zanim została legendarną królową. Śmierć króla Henryka VIII sprawia, że jego 9-letni syn Edward przejmuje tron i tym samym wprowadza w ruch niebezpieczną sytuację. Elżbieta, Edward i ich siostra Maria stają się pionkami w grze pomiędzy szlachetnymi rodami Anglii oraz władcami Europy, którzy chcą kontrolować kraj.

Becoming Elizabeth - zwiastun

W obsadzie są Alicia von Rittberg, Oliver Zetterstrom, Romola Garai, Jessica Raine, Tom Cullen, John Hefferman, Jamie Blackley (Greed, The Last Kingdom), Alexandra Gilbreath (Tulip Fever), Jamie Parker (1917, Harry Potter and The Cursed Child), Leo Bill (Rare Beasts, In Fabric), Bella Ramsey (Game of Thrones, The Last of Us), Ekow Quartey (This Way Up), Alex Macqueen (Sally4Ever, Peaky Blinders) oraz Olivier Huband (I Hate Suzie, A Discovery of Witches).

Za sterami stoi Anua Reiss, która jest twórczynią i scenarzystką. George Ormond. George Faber i Lisa Osborne są producentami.

Becoming Elizabeth - premiera w USA odbędzie się 12 czerwca 2022 roku. Nie wiadomo jeszcze, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.