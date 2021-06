Międzynarodowa konferencja w 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Kieślowskiego

fot. Alberto Terrile/wikimedia.org

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ zorganizuje międzynarodową konferencję Illuminating the archives – film archives alive and their audiences, która będzie częścią jubileuszowych obchodów 10. edycji MMF Hommage à Kieślowski i obchodów 80. urodzin Krzysztofa Kieślowskiego.

Organizatorzy zapewnią platformę wymiany doświadczeń archiwistom, kuratorom, badaczom oraz innym profesjonalistom, którzy zajmują się kolekcjami dokumentów związanych z filmem, w tym scenariuszami, materiałami biograficznymi filmowców, dokumentacją produkcyjną, fotosami oraz innymi archiwaliami okołofilmowymi. Merytorycznie konferencję wspiera Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, instytucja zarządzająca projektem Łódź Miasto Filmu UNESCO.

Wśród gości czołowi badacze filmowi, fimoznawcy, dyrektorzy muzeów i archiwów filmowych czy przedstawiciele sektorów kreatywnych. W Sokołowsku będą m.in. Margret Schild z Filmmuseum Dusseldorf, Cecilia Cenciarelli reprezentująca Charlie Chaplin Archives, Małgorzata Szynkielewska z Europeany, Barbara Miller z Museum of the Moving Image New York, David Wilson, szef Biura Bradford UNESCO City of Film, Antoine Bayet z Institut National de L'Audiovisuel czy znana amerykańska historyczka filmu Annette Insdorf. Wśród polskich gości m.in. Malwina Rozwadowska z Narodowego Archiwum Cyforwego, Tadeusz Lubelski, Mikołaj Jazdon, Michał Oleszczyk, Piotr Jaxa-Kwiatkowski i wielu innych. Nasza strona naEKRANIE objęła to wydarzenie swoim patronatem. Odbędzie się w Sokołowsku w dniach 28 i 29 czerwca 2021, ale dostępne będzie także online - transmitowane na kieslowski.com.pl.

