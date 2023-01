Bel-Air - zwiastun 2. sezonu. Tatyana Ali z pierwowzoru z Willem Smithem w obsadzie

fot. materiały prasowe

Tatyana Ali, znana z Bajera z Bel Air, pojawi się w drugim sezonie reboota serialu pod tytułem Bel-Air. Tym razem wcieli się w rolę nauczycielki angielskiego, panią Hughes. Platforma streamingowa Peacock wypuściła także trailer drugiego sezonu, który zapowiada burzliwe czasy dla bohaterów.

Bel-Air - zwiastun 2. sezonu

Główny bohater, Will, w oryginalnym sitcomie grany był przez Willa Smitha. Teraz grany jest przez Jabariego Banksa. Ali dołącza do obsady, w której znajdują się także Adrian Holmes, Cassandra Freeman i Akira Akbar.

Fabułę przybliża nowy opis Bel-Air. Na początku sezonu drugiego główny bohater znajduje się na rozdrożu. W jego życiu pojawia się nowa postać, która podważa to, czego nauczył się w Bel-Air. Will stara się także naprawić naruszone zaufanie w rodzinie Banksów. Widzowie zobaczą pogłębiającą się więź braterską między Willem a Carltonem, która okaże się wyzwaniem dla bohaterów. Rozwinie się także Hilary, której miejsce w świecie influencerów będzie miało wpływ na jej relację z Jazzem. Ukazane zostaną także zmagania Viv i Phila, którzy łączą małżeństwo, rodzinę oraz karierę z próbą powrotu do tego, co jest dla nich ważne.

fot. materiały prasowe

- Sezon drugi nadal będzie nowatorski i świeży, jednocześnie oddając cześć oryginalemu serialowi,” powiedziała Carla Banks Waddles, nowa showrunnerka, która przejęła pozycję po TJ Bradym i Rasheedzie Newsonie. “Poprzedni sezon przedstawił świat rodziny Banksów, a w tym sezonie pogłębimy motywy, które zostały ostatnio poruszone. Postać Willa również rozwinie się poza to, że czuje się jak ryba wyjęta z wody. Teraz stara się znaleźć balans pomiędzy zachowaniem niezależności i swojej tożsamości zachodniego filadelfijczyka, a otwarciem się na nowe możliwości w Bel-Air.

Premiera nowego sezonu Bel-Air odbędzie się 23 lutego na platformie Peacock w USA. Data premiery w Polsce nie jest znana.