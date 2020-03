Berlinale 2020 - nagrody zostały rozdane. Kto zdobył Złotego Niedźwiedzia?

Berlinale 2020, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie został zakończony. Była to jubileuszowa 70. edycja wydarzenia. Złotego Niedźwiedzia, czyli główną nagrodę zdobył There Is No Evil w reżyserii Mohammeda Rasouofa. Jest to trzeci irański film, który zdobył najważniejsze wyróżnienie w historii festiwalu.

Rasouof nie był obecny podczas Berlinale, ponieważ władze Iran zakazały mu opuszczać kraj. Ma też zakaz tworzenia filmów, ale There Is No Evil stworzył w tajemnicy. Jest to historia o współczesnym Iranie, która atakuje politykę rządów związaną z masowymi egzekucjami dysydentów.

Berlinale 2020 - zwycięzcy

Złoty Niedźwiedź: „There Is No Evil” (Sheytan vojud nadarad), Mohammad Rasoulof

Srebrny Niedźwiedź: "Effacer l'historique", Benoît Delépine i Gustave Kervern

Srebrny Niedźwiedź Nagroda Jury: „Never Rarely Sometimes Always”, Eliza Hittman

Srebrny Niedźwiedź za Reżyserię: Hong Sang-soo, „The Woman Who Ran” (Do-mang-chan yeo-ja)

Srebrny Niedźwiedź dla Najlepszej Aktorki: Paula Beer, „Undine”

Srebrny Niedźwiedź dla Najlepszego Aktora: Elio Germano, „Hidden Away” (Volevo nascondermi)

Srebrny Niedźwiedź za Najlepszy Scenariusz: „Favolacce”, Fabio D’Innocenzo i Damiano D’Innocenzo

Srebrny Niedźwiedź za Osiągnięcia Artystyczne: Jürgen Jürges za zdjęcia „DAU. Natasha” reż. Ilya Khrzhanovskiy, Jekaterina Oertel

Srebrny Niedźwiedź Nagroda Specjalna: „Delete History”, Benoît Delépine i Gustave Kervern

Najlepszy Film w Konkursie Encounters: „The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)”, C.W. Winter i Anders Edström

Specjalna Nagroda Jury w Konkursie Encounters: „The Trouble With Being Born”, Sandra Wollner

Najlepszy Reżyser w Konkursie Encounters: Cristi Puiu, „Malmkrog”

Specjalne Wyróżnienie Jury w Konkursie Encounters: „Isabella”, Matías Piñeiro