Bernard Hill nie żyje. Odszedł król Theoden z Władcy Pierścieni

fot. materiały prasowe

Bernard Hill zmarł 5 maja w godzinach porannych w wieku 79 lat. Informację potwierdził agent aktora, Lou Coulson. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Kariera Bernarda Hilla

W swojej bogatej karierze miał na koncie ponad 100 ról. Zapamiętamy go jednak na pewno z dwóch kultowych kreacji. Występował w roli kapitana Edwarda Smitha w oscarowym Titanicu z 1997 roku oraz był niezapomnianym królem Theodenem w trylogii Władca Pierścieni.

Przez lata swojej kariery w Wielkiej Brytanii grał w wielu serialach i filmach. Przełomem był serialem Boys from the Blackstuff z 1982 roku, który pozwolił mu zaistnieć i dostawać coraz lepsze propozycje. Widzieliśmy go także w takich tytułach jak Ja, Kladiusz, Gandhi, True Crime, Sen nocy letniej, Król skorpiona, Gothika czy Walkiria. W większości grał jednak w artystycznych dziełach rodem z Wielkiej Brytanii, które mogą nie do końca być znane fanom aktora, a za które nie raz zdobywał nagrody.

Jego ostatnią rolą jest drugi sezon serialu Policjant, w którym główną rolę gra Martin Freeman. Aktor wystąpił w pięciu odcinkach.